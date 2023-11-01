Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizisi Aile yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıktı. 18. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Levent Ülgen'in hayat verdiği İbrahim karakteri Aslan tarafından zehirlendi. Devin, bir kez daha Aslan'ı yeniden tanırken Aile İbrahim öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri gelecek bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Aile İbrahim öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!