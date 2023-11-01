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Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:30

Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca'sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizisi Aile yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıktı. 18. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Levent Ülgen'in hayat verdiği İbrahim karakteri Aslan tarafından zehirlendi. Devin, bir kez daha Aslan'ı yeniden tanırken Aile İbrahim öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri gelecek bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Aile İbrahim öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Aile İbrahim öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 31 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. 18. bölümde Aslan, içlerindeki hainin İbrahim olduğunu öğrendi ve onu zehirledi. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt aramaya başladı. Peki, Show TV ile Aile İbrahim öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

AİLE İBRAHİM ÖLDÜ MÜ?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen Aile dizisi, 31 Ekim 2023 Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler ve Levent Ülgen'in yer aldığı Aile dizisinin 18. bölümünde Aslan, içlerindeki hainin İbrahim olduğunu öğrendi.

Devin'e ''Kendisiyle son bir akşam yemeği yiyeceğiz'' diyen Aslan, tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada topladı. Ancak ailece yenecek güzel bir akşam yemeği beklenmedik olaylara sebep oldu.

İbrahim'in yemek yediği sırada yere yığıldığı ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Hülya başta olmak üzere aile fertleri yardıma koşarken İbrahim öldü mü, Levent Ülgen diziden ayrıldı mı soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı.

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Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

LEVENT ÜLGEN AİLE'DEN AYRILDI MI?

Şok sahnenin ardından karaktere hayat veren Levent Ülgen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

İbrahim karakterinin Aslan tarafından öldürülmesiyle usta oyuncu Levent Ülgen diziye veda etmiş oldu.

Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Böylece Devin, Aslan'ı bir kez daha tanımış ve Aslan gerçeğiyle yeniden yüzleşmiş oldu.

Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

AİLE 18. BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in, Nedret'i ikna etmesiyle marinaya aranılan ortak bulunmuş olur. Ancak Nedret'in İstanbul'a gelişi aile içindeki tüm dengeleri değiştirecektir.

Hülya artık birlikte yaşayacağı azılı düşmanına karşı evdeki hakimiyetini korumaya çalışırken eski defterler açılacaktır.

Diğer taraftan Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer.

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