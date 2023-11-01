Aile İbrahim öldü mü, hikayesi bitti mi? Aile’nin İbo Amca’sı Levent Ülgen diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

AİLE İBRAHİM ÖLDÜ MÜ?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen Aile dizisi, 31 Ekim 2023 Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler ve Levent Ülgen'in yer aldığı Aile dizisinin 18. bölümünde Aslan, içlerindeki hainin İbrahim olduğunu öğrendi.

Devin'e ''Kendisiyle son bir akşam yemeği yiyeceğiz'' diyen Aslan, tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada topladı. Ancak ailece yenecek güzel bir akşam yemeği beklenmedik olaylara sebep oldu.

İbrahim'in yemek yediği sırada yere yığıldığı ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Hülya başta olmak üzere aile fertleri yardıma koşarken İbrahim öldü mü, Levent Ülgen diziden ayrıldı mı soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı.