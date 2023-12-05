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Haberler Fotohaber AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 15:05

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

Aile ve Gençlik Fonu başvuru erkanı ile evlilik kredisi şartları şekillendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Böylece yeni evlenecek çiftlerin haber beklediği evlilik kredisi için detaylar belli olmaya başladnı. Yaş sınırı, gelir şartı gibi durumlar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarda bulundu. Peki, 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

Aile ve Gençlik Fonu hakkında tüm detaylar merak edilirken, Resmi Gazete'de yayınlanması sonucunda detayları belli oldu. Evlilik kredisine fon sağlayacka olan Aile ve Gençlik Bankası hem yeni evlenecek çiftlere, hem de emeklilik bekleyen ev hanımlarına umut kapısı oldu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu nedir, olanakları ve kaynakları neler?

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

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AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU! "YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

AİLE VE GENÇLİK FONU OLANAKLARI

- Yeni evlenecek gençlere 150.000 TL kredi sağlanacak.

- 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı bulunuyor.

- Yaş aralığı 18-27 olarak belirlendi.

- Öncelik deprem bölgesi şehirleri olacak.

- Başvurular internet üzerinden yapılacak.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

AİLE VE GENÇLİK FONUN KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

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