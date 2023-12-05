Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
15:05
AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?
Aile ve Gençlik Fonu başvuru erkanı ile evlilik kredisi şartları şekillendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Böylece yeni evlenecek çiftlerin haber beklediği evlilik kredisi için detaylar belli olmaya başladnı. Yaş sınırı, gelir şartı gibi durumlar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarda bulundu. Peki, 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?