AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU: 2023-2024 Aile ve Gençlik Fonu başvurusu başladı mı?

Aile ve Gençlik Fonu hakkında tüm detaylar merak edilirken, Resmi Gazete'de yayınlanması sonucunda detayları belli oldu. Evlilik kredisine fon sağlayacka olan Aile ve Gençlik Bankası hem yeni evlenecek çiftlere, hem de emeklilik bekleyen ev hanımlarına umut kapısı oldu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu nedir, olanakları ve kaynakları neler?