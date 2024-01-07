AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
12:10
Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Oy verme günü olan 31 Mart öncesinde seçmen, belediye başkan adayları listesini inceliyor. Ak Parti'nin ilk açıklaması, 11 büyükşehir ve 15 şehir için olacak. Başkent adayı için de araştırmalar başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, bugün açıklanır mı soruları gündemde.