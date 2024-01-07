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Haberler Fotohaber AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 12:10

AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim olacak, bugün açıklanır mı? AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Oy verme günü olan 31 Mart öncesinde seçmen, belediye başkan adayları listesini inceliyor. Ak Parti'nin ilk açıklaması, 11 büyükşehir ve 15 şehir için olacak. Başkent adayı için de araştırmalar başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacak, Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, bugün açıklanır mı soruları gündemde.

Ak Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Başkent adayının açıklanacağı tarih ve yer belli oldu. Yerel seçim öncesinde aday listelerine göre kararını verecek vatandaş, özellikle büyükşehirlerde yoğun bir araştırma içinde. Merakla beklenen Ak Parti belediye başkan adayları listesi 28 il için belli oluyor. Peki, Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Ak Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ak Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Ak Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

Ak Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak? Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

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