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Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:25

Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

31 Mart Pazar günü yerel seçim için sandık başına gidecek Türkiye, belediye başkan adaylarına odaklandı. Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı ilk etabı İstanbul'da gerçekleşti ve 11'i büyükşehir 26 ilin adayı açıklandı. İkinci etap Ankara'da olacak. Açıklanacak iller arasında Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirler bulunuyor. Peki, Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak, Ak Parti büyükşehir belediye başkan adayları listesinde kimler olacak?

Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen toplantıda tam 26 belediye başkan adayı açıklandı. O adaylar arasında İBB adayı da vardı. Beklenen aday Murat Kurum oldu. Şimdi sıra Ankara, İzmir ve Antalya'da! Büyükşehirlerde sandığa gidecek seçmen Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak merak ediyor. İşte, açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları listesi 2024...

Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

AK PARTİ 1. ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Yerel seçimde adayların açıklanacağı ilk etkinlik gerçekleşti. 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin Ak Parti belediye başkan adayları belli oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda isimler bir bir Başkan Erdoğan tarafından okundu.

İşte, açıklanan iller ve başkan adayları:

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Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

AK PARTİ ANKARA, İZMİR, ANTALYA BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

İkinci etap Ankara'da gerçekleşecek ve bu toplantıda aralarında Ankara, İzmir, Antalya adaylarının da olduğu kalan iller açıklanacak.

Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!
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