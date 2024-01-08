Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

AK PARTİ ANKARA, İZMİR, ANTALYA BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

İkinci etap Ankara'da gerçekleşecek ve bu toplantıda aralarında Ankara, İzmir, Antalya adaylarının da olduğu kalan iller açıklanacak.