Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak? 2024 Ak Parti belediye başkan adayları listesi gündemde!

Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:25
31 Mart Pazar günü yerel seçim için sandık başına gidecek Türkiye, belediye başkan adaylarına odaklandı. Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı ilk etabı İstanbul'da gerçekleşti ve 11'i büyükşehir 26 ilin adayı açıklandı. İkinci etap Ankara'da olacak. Açıklanacak iller arasında Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirler bulunuyor. Peki, Ak Parti Ankara, İzmir, Antalya adayı ne zaman açıklanacak, Ak Parti büyükşehir belediye başkan adayları listesinde kimler olacak?