Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:32
Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşkın oldu. Peki Halil İbrahim Aşkın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyer