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Haberler Fotohaber Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:32

Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşkın oldu. Peki Halil İbrahim Aşkın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyer

Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Halil İbrahim Aşkın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşkın oldu. Peki, Halil İbrahim Aşkın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri...

Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

AK PARTİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HALİL İBRAHİM AŞKIN KİMDİR?

1973'te Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesinde "5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Açısından Belediyeler" başlıklı teziyle yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı.

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Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Dil eğitimi için İngiltere'de bulundu. Hitit Üniversitesinde "Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Milli Görüş Hareketi" tezi ile din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. On yedi yıl Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslekî Eğitim ve Yeminli Mütercim Tercümanlık Merkezi Kurucu Müdürlüğü (Esnaflık) yaptı.

Hitit Üniversitesinde dört yıl yerel yönetimler alanında akademisyenlik yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk, yöneticilik ve sözcülük gibi görevler aldı. Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Çorum Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ak Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
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