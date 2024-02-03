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Haberler Fotohaber Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 20:10

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1966 yılında Hatay'da dünyaya gelen Yapar ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. Peki; İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve siyasi kariyeri…

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar oldu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antakya Belediye Başkan adayı olarak seçilen İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Peki İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve biyografisi…

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK PARTİ HATAY ANTAKYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM NACİ YAPAR KİMDİR?

1966 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

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Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

1992-1999 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yapı İşleri Daire Başkanlığında çalıştı. 2004-2009 yılları arasında AK Parti Antakya Belediyesi Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 2014 yılında AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat başkanlığı yaptı.

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yapar evli iki çocuk babasıdır.

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?
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