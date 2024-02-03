Giriş Tarihi: 03.02.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
20:10
Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?
Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1966 yılında Hatay'da dünyaya gelen Yapar ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. Peki; İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve siyasi kariyeri…