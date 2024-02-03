Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ak Parti Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar oldu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antakya Belediye Başkan adayı olarak seçilen İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Peki İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve biyografisi…