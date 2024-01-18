Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:27
Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal oldu. Peki Ülkü Öcal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri...