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Haberler Fotohaber Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:27

Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal oldu. Peki Ülkü Öcal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri...

Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Ülkü Öcal hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal oldu. Peki, Ülkü Öcal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

AK PARTİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÜLKÜ ÖCAL KİMDİR?

Ülkü Öcal, Iğdır Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ülkü Öcal AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan Adayıdır.

Bilgiler gelince haberimiz güncellenecektir.

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Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
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Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
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