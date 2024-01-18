Ak Parti Iğdır belediye başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Ülkü Öcal hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal oldu. Peki, Ülkü Öcal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri