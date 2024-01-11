Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçim Takvimi 2024 takvimi beli oldu. Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için seçimini yapacak olan seçmen 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adaylarının isimlerini öğrenmek istiyor. Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı ile 11'i büyükşehir olmak üzere tam 26 ilin adayını duyurmuştu. Peki; AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…