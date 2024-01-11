Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
15:30
Her 5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart günü seçme hakkını kullanacak olan seçmenler belediye başkan adayları listesi 2024 ile ikamet ettiği şehirdeki aday isimleri öğrenmek istiyor. Yerel seçim öncesi 81 ilde araştırılan listelerde en çok büyükşehir belediye başkan adaylarının isimleri merak edilmekte. Bu noktada AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim olacak sorusu yanıt arıyor. Peki; AK Parti İzmir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…