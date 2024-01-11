Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:30

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Her 5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart günü seçme hakkını kullanacak olan seçmenler belediye başkan adayları listesi 2024 ile ikamet ettiği şehirdeki aday isimleri öğrenmek istiyor. Yerel seçim öncesi 81 ilde araştırılan listelerde en çok büyükşehir belediye başkan adaylarının isimleri merak edilmekte. Bu noktada AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim olacak sorusu yanıt arıyor. Peki; AK Parti İzmir adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçim Takvimi 2024 takvimi beli oldu. Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için seçimini yapacak olan seçmen 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adaylarının isimlerini öğrenmek istiyor. Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı ile 11'i büyükşehir olmak üzere tam 26 ilin adayını duyurmuştu. Peki; AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ 1. ADAY TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Yerel seçimde adayların açıklanacağı ilk etkinlik gerçekleşti. 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin Ak Parti belediye başkan adayları belli oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda isimler bir bir Başkan Erdoğan tarafından okundu.

İşte, açıklanan iller ve başkan adayları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Ali Nur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebî Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Ak Parti İzmir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu.

İzmir Belediye Başkan adayı ise 15 Ocak'ta açıklanacak.

SON DAKİKA