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Haberler Fotohaber AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 16:35

AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Kilis Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat oldu. Peki, Reşit Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri…

AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Reşit Polat hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. AK Parti'nin Kilis Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat oldu. Peki, Reşit Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

AK PARTİ KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI REŞİT POLAT KİMDİR?

15 Şubat 1975'te Kilis'te doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Hamide'dir.

Eczacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini eğitiminin ardından, Konya Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.AK PARTİ Kilis Belediye Meclis Üyeliği ve Kilis İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.Orta düzeyde İngilizce bilen Polat, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
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AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
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