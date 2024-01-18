Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:35
AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda AK Parti'nin Kilis Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat oldu. Peki, Reşit Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri…