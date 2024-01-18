AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Reşit Polat kimdir? İşte, hayatı ve siyasi kariyeri

Reşit Polat hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. AK Parti'nin Kilis Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat oldu. Peki, Reşit Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri