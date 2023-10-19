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Giriş Tarihi: 19.10.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 14:00

Aldatmak bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok sorularına yanıt arıyor. 42. bölümü beklenen yapım için ATV yayın akışı Perşembe listesi kontrol ediliyor. Peki, Aldatmak bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Benderli, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 41. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yapımın yeni bölümü 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bunun üzerine Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Aldatmak bugün var mı, yok mu, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

ATV ekranlarının her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Aldatmak dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

19 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Aldatmak bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ALDATMAK NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Aldatmak dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.

Sevilen dizinin 42. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM 2023 PERŞEMBE

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak (Tekrar)

22:40 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

23:40 Ben Bu Cihanan Sığmazam

Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı

ALDATMAK 42. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur.

Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir.

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