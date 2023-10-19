Aldatmak bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok sorularına yanıt arıyor. 42. bölümü beklenen yapım için ATV yayın akışı Perşembe listesi kontrol ediliyor. Peki, Aldatmak bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…