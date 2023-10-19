Aldatmak bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi?

ALDATMAK 42. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur.

Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir.