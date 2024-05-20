ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

Aleyna Yalçın hayatı ve kariyeri magazin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle izleyici karşısına çıkan Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın ile görüntülendi. Bu sebeple ''Aleyna Yalçın kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Güngör, Sıla Türkoğlu ile ayrıldığı ve sette öpüşme krizi yaşadığı iddialarıyla adından söz ettirmişti. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yeni sevgilisi Aleyna Yalçın hakkında detaylı bilgiler…