ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

Giriş Tarihi: 20.05.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
17:13
Kızılcık Şerbet dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, partneri Sıla Türkoğlu ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Güngör, geçtiğimiz gün dansçı Aleyna Yalçın ile sarmaş dolaş görüntülendi. Kameraları görünce panik olan ünlü oyuncu, "Bunu yayınlamayalım" dedi. Bu gelişme sonrası Aleyna Yalçın hayatı ve kariyeri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yeni sevgilisi Aleyna Yalçın kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?