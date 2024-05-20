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Haberler Fotohaber ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 17:13

ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

Kızılcık Şerbet dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, partneri Sıla Türkoğlu ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Güngör, geçtiğimiz gün dansçı Aleyna Yalçın ile sarmaş dolaş görüntülendi. Kameraları görünce panik olan ünlü oyuncu, "Bunu yayınlamayalım" dedi. Bu gelişme sonrası Aleyna Yalçın hayatı ve kariyeri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yeni sevgilisi Aleyna Yalçın kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

Aleyna Yalçın hayatı ve kariyeri magazin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle izleyici karşısına çıkan Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın ile görüntülendi. Bu sebeple ''Aleyna Yalçın kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Güngör, Sıla Türkoğlu ile ayrıldığı ve sette öpüşme krizi yaşadığı iddialarıyla adından söz ettirmişti. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yeni sevgilisi Aleyna Yalçın hakkında detaylı bilgiler…

ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

ALEYNA YALÇIN KİMDİR?

Aleyna Yalçın 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel dansçı olan Aleyna Yalçın, dans kariyerine 4 yaşında bale yaparak başladı.

Erken yaşlardan itibaren Rus Bale methodu Vaganova tekniği üzerine eğitim aldı. Bunun yanı sıra İngiliz Bale methodu olan Royal Academy Of Dance sınavlarına girdi ve başarılı oldu.

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ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

Burslu olarak girdiği Bentürk Dans Akademisi'nde Latin Dansları Eğitimi aldı. Joffrey Ballet School (Los Angeles)'ta contemporary, modern dance, jazz, contemporary ballet, pointe, classical ballet, variations, partnering, hiphop, floorbarre gibi birçok ders aldı ve California State University'de gerçekleşmiş olan performansta iki ayrı koreografın koreografisinde yer aldı.

ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?

Aleyna Yalçın'ın hakim olduğu dans türleri arasında Bale, Çağdaş bale, Modern dans, Jazz, Funk, Hiphop, Street jazz ve Sosyal latin yer almaktadır.

ALEYNA YALÇIN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile sarmaş dolaş yakalandı! Aleyna Yalçın kaç yaşında, mesleği ne?
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