Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:50

Her Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Özgür Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin takipçileri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, 22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…