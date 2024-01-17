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Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:17

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Milli Uzay Programı'nda ilk adımı tamamlamak için yola çıkıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 13 farklı deneye katılmaya hazırlanan Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak merak ediliyor. İlk Türk astronotun görevleri NASA takvimi ile takip edilecek. Öte yandan milli gururumuz yanında ülkemize dair bazı eşyalar taşııyacak. 84 milyon bu tarihi olaya şahitlik etmek için meydanlarda ve bilim merkezlerinde olacak. Peki; Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidecek, saat kaçta, yolculuk kaç gün sürecek, nereden izlenecek? İşte, yolculuğun tüm detaylar...

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! Türkiye, gururu yaşarken yolculuğa dair detaylar ortaya çıktı.SpaceX Falcon 9 roketi NASA'ya ait merkezden ISS'ye fırlatılacak. Mürettebat arasında yer alan uzay yolcusu, yanında Türk bayrağı başta olmak üzere ülkemizi sembolize eden birçok eşya götürecek. Yolculuk detayları takip ediliyor. Peki; Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidecek, saat kaçta, bu gece mi? İşte, detaylar...

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

İLK TÜRK ASTRONOT UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te açıklanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı kapsamında yolculuğuna başlıyor.

Türk bayrağı başta olmak üzere yörük kültürüne ait objeler ve aile bireylerinin fotoğraflarını taşıyacak Gezeravcı, hazırlıklarını tamamladı.

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Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN SAAT KAÇTA GİDECEK?

Alper Gezeravcı Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gece saat 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak. Vatandaşlar, bu tarihi olayı birçok noktada ekranlardan ve medyadan takip edilecek.

Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

UZAY YOLCULUĞU KAÇ GÜN SÜRECEK?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gidecek.

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

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