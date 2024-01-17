Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:17
Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Milli Uzay Programı'nda ilk adımı tamamlamak için yola çıkıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 13 farklı deneye katılmaya hazırlanan Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak merak ediliyor. İlk Türk astronotun görevleri NASA takvimi ile takip edilecek. Öte yandan milli gururumuz yanında ülkemize dair bazı eşyalar taşııyacak. 84 milyon bu tarihi olaya şahitlik etmek için meydanlarda ve bilim merkezlerinde olacak. Peki; Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidecek, saat kaçta, yolculuk kaç gün sürecek, nereden izlenecek? İşte, yolculuğun tüm detaylar...