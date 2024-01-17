Alper Gezeravcı uzaya ne zaman saat kaçta gidecek? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay görevleri belli oldu!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! Türkiye, gururu yaşarken yolculuğa dair detaylar ortaya çıktı.SpaceX Falcon 9 roketi NASA'ya ait merkezden ISS'ye fırlatılacak. Mürettebat arasında yer alan uzay yolcusu, yanında Türk bayrağı başta olmak üzere ülkemizi sembolize eden birçok eşya götürecek. Yolculuk detayları takip ediliyor. Peki; Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidecek, saat kaçta, bu gece mi? İşte, detaylar...