Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

ISS'deki görevi sona eren Gezeravcı ile birlikte 4 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Daha önce Florida'daki olumsuz koşullar nedeniyle ertelenen dönüş yolculuğu için harekete geçildi. Kapsülün, 48 saat sürmesi öngörülen yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor. Peki, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak?