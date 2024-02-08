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Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…
Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 14:52

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

Alper Gezeravcı'nın ISS'deki görevi sona erdi. İlk Türk astronotun içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. 19 Ocak'ta başlayan tarihi yolculukta Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti. 48 saat sürmesi planlanan dünyaya dönüş yolculuğu yarın sona erecek. Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak ve mürettebat Florida açıklarında okyanusa iniş yapacak. Peki, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak?

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

ISS'deki görevi sona eren Gezeravcı ile birlikte 4 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Daha önce Florida'daki olumsuz koşullar nedeniyle ertelenen dönüş yolculuğu için harekete geçildi. Kapsülün, 48 saat sürmesi öngörülen yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor. Peki, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak?

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

Alper Gezeravcı'nın ISS'deki görevi sona erdi. İlk Türk astronotun içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu 7 Şubat Çarşamba günü başladı.

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Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

Gezeravcı ile birlikte 4 astronot, yapılan hazırlıkların ardından ISS'den Dragon kapsülüne geçti.

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

Hazırlıkların ardından kapsülün kapıları kapatıldı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ISS'den ayrılma gerçekleşti ve Gezeravcı'nın dünyaya yolculuğu için start verildi.

Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…

Kapsülün, 48 saat sürmesi öngörülen yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

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