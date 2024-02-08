Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
14:52
Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak? Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak…
Alper Gezeravcı'nın ISS'deki görevi sona erdi. İlk Türk astronotun içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. 19 Ocak'ta başlayan tarihi yolculukta Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti. 48 saat sürmesi planlanan dünyaya dönüş yolculuğu yarın sona erecek. Dragon uzay aracı alev alacak, paraşütler açılacak ve mürettebat Florida açıklarında okyanusa iniş yapacak. Peki, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunda neler yaşanacak?