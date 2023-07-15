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Haberler Fotohaber Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 10:57

Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle piyasalar kapalı olsa da canlı altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda TCMB ve uluslararası piyasalardaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kurlar ve gram altın fiyatı araştırmaları hız kazandı. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 15 Temmuz 2023 altın fiyatları ve alış satış rakamları!

Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Canlı altın fiyatları ekranı ile güncel rakamlar incelenirken pek çok vatandaş altının gram fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL sorularına yanıt arıyor. Kuyumculardaki güncel durum merak edilirken vatandaşlar çeyrek altın kaç TL oldu araştırmasıyla bugünkü rakamları inceliyor. İşte 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL sorusunun yanıtı ile anlık rakamlar.

Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI - 15 TEMMUZ 2023

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.500,36

SATIŞ (TL) 1.590,58

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.300,00

SATIŞ (TL) 5.433,00

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Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.658,00

SATIŞ (TL) 2.717,00

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GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.642,23

SATIŞ (TL) 1.642,76

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Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 10.950,00

SATIŞ (TL) 11.116,00

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 10.599,00

SATIŞ (TL) 10.817,00

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