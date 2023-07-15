Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 10:57

Altın fiyatları dalgalanışı sürüyor: 15 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle piyasalar kapalı olsa da canlı altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda TCMB ve uluslararası piyasalardaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kurlar ve gram altın fiyatı araştırmaları hız kazandı. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 15 Temmuz 2023 altın fiyatları ve alış satış rakamları!