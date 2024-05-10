Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurusu onaylanan şirket talep toplamaya son gününde de devam ediyor. 10 Mayıs itibarıyla taleplerini kapatacak Altınay kaç lot verir merak konusu. Peki; 2024 Altınay Savunma halka arz sonuçları borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...