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Haberler Fotohaber Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 08:42

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

Altınay Savunma halka arz sonuçları son talep toplama günü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. ALTNY bist kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 58 milyonu aşan lotu ve üç günlük talep tarihiyle yatırımcıların gündemindeydi. Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi ne zaman gibi soruların gündeme geldiği yatırımda geri sayım başladı. Öte yandan son günü değerlendirmek isteyenler SPK bilgilerini kontrol ediyor. Peki; 2024 Altınay Savunma halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurusu onaylanan şirket talep toplamaya son gününde de devam ediyor. 10 Mayıs itibarıyla taleplerini kapatacak Altınay kaç lot verir merak konusu. Peki; 2024 Altınay Savunma halka arz sonuçları borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZINDA SON GÜN!

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8 Mayıs günü talep toplamaya başladı. 8-9-10 Mayıs olarak belirlenen talep toplamada sona gelindi. Son günü kaçırmak istemeyen yatırımcılar banka işlemlerini gerçekleştiriyor.

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Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 32 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58,823,530 Lot

Bist Kodu: ALTNY

Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 Milyar TL

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

ALTINAY KAÇ LOT VERİR?

Olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)

Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. son taleplerini 10 Mayıs Cuma günü alacak. Araya hafta sonunun girmesiyle sonuçlar yeni haftada beklenmeye başlayacak.

Ardından borsada görülecek.

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