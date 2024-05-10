Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
08:42
Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi belli mi?
Altınay Savunma halka arz sonuçları son talep toplama günü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. ALTNY bist kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 58 milyonu aşan lotu ve üç günlük talep tarihiyle yatırımcıların gündemindeydi. Altınay kaç lot verir, borsa işlem tarihi ne zaman gibi soruların gündeme geldiği yatırımda geri sayım başladı. Öte yandan son günü değerlendirmek isteyenler SPK bilgilerini kontrol ediyor. Peki; 2024 Altınay Savunma halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...