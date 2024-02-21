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Haberler Fotohaber Anket sonuçlarına göre İstanbul'da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 13:00

Anket sonuçlarına göre İstanbul'da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 52 aday yarışacak. Bu isimler arasında ise AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. Megakentte yaşayan seçmenlerle yapılan anketler ise Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları ile kim önde, fark yüzde kaç sorularına yanıt veriyor. Bu kapsamda İstanbul seçim anketi sonuçları 2024 son dakika verileri yakından takip ediliyor. Peki, Son seçim anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları son tablo…

Anket sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

İstanbul seçim anket sonuçları son dakika verileri yerel seçimlere sayılı günler kala milyonlarca seçmenin gündemindeki yerini aldı. 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 52 aday yarışacak. Bu gelişme sonrası ise AK Parti adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum araştırmaları başladı. Seçim anketi sonuçları 2024 verileri ile adayların oy potansiyeli belli oldu. Peki, 2024 Son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi aday kazanır? İşte, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları.

Anket sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

İSTANBUL İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına gidecek.

İki aydan daha kısa süre bir kalırken çalışmalar da hız kazandı.

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday olmak üzere toplam 52 aday yarışacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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Anket sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın

DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner

Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş

Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller

DEVA Partisi: İdris Şahin

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde:

Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.

Anket sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

YEREL SEÇİMLER İÇİN ANKET ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI!

İstanbul'da adaylar netleşti. Buna göre, İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Adaylar hazırlıklarını sürdürürken anket çalışmaları da yoğunlaştı.


31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra İstanbul için oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> İstanbul Seçim Sonuçları <<<

Anket sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde, hangi aday? 31 Mart Yerel seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

MURAT KURUM CANLI YAYINDA AÇIKLADI! ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anketlerde öne geçtiklerini kaydeden Kurum, ''Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Yapılan anketlerde şu an 1.5, 2 puan öne geçtik. En güzel anketi sahada görüyoruz.'' dedi.

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