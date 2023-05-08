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Haberler Fotohaber Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 08.05.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 17:04

Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Antalya ilinin en büyük 2. İlçesi Manavgat'ta oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Antalya Manavgat seçim sonuçları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arayacak. İşte 2023 Antalya Manavgat seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları istatistikleri

Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

2023 Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayını belirlemek için sandık başında oy kullanacak olup Antalya Manavgat seçim sonuçları gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oyları, seçmen sayılarını ve oy dağılımını araştıran seçmenler "2023 genel seçimleri kim kazandı" sorusunun yanıtını aratıyor. Peki Antalya Manavgat seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Antalya Manavgat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son durum

Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

ANTALYA MANAVGAT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Antalya Manavgat Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

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Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Antalya Manavgat Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

ANTALYA MANAVGAT 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %45.7

Muharrem İnce: %37.5

Meral Akşener: %13.7

Selahattin Demirtaş: %2.3

Temel Karamollaoğlu: %0.5

Doğu Perinçek: %0.2

ANTALYA MANAVGAT 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %48.2

Millet İttifakı: %47

Ak Parti: %34.2

CHP: %28.7

HDP: %4.3

İYİ PARTİ: %17.5

Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

AK Parti Muğla Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Muğla Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Muğla Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Muğla Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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