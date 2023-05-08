Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

2023 Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayını belirlemek için sandık başında oy kullanacak olup Antalya Manavgat seçim sonuçları gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oyları, seçmen sayılarını ve oy dağılımını araştıran seçmenler "2023 genel seçimleri kim kazandı" sorusunun yanıtını aratıyor. Peki Antalya Manavgat seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Antalya Manavgat Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son durum