Antalya Manavgat seçim sonuçları! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Antalya ilinin en büyük 2. İlçesi Manavgat'ta oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Antalya Manavgat seçim sonuçları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Manavgat seçim sonucu ve oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arayacak. İşte 2023 Antalya Manavgat seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları istatistikleri