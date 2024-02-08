Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Antalyaspor sahasına konuk oluyor. Müsabakayı A Spor canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı yayın linki ve tüm detaylar şöyle; ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Mücadele 8 Şubat günü oynanıyor. ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? Karşılaşma saat 20.45'te başladı. ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER ANTALYASPOR XI: Helton, Bahadır, Bünyamin, Saric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kaluzinsky, Bytyqi, Veysel BEŞİKTAŞ XI: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Aşağıdaki linkle müsabakayı canlı olarak izleyebilirsiniz. https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin