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Haberler Fotohaber Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle
Giriş Tarihi: 08.02.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 23:03

Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Müsabakayı A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte maçın detayları.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Antalyaspor sahasına konuk oluyor. Müsabakayı A Spor canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı yayın linki ve tüm detaylar şöyle;

Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 8 Şubat günü oynanıyor.

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Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.45'te başladı.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

ANTALYASPOR XI: Helton, Bahadır, Bünyamin, Saric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kaluzinsky, Bytyqi, Veysel

BEŞİKTAŞ XI: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih

Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki linkle müsabakayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

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