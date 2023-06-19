Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:34

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları 3- 4 Haziran ile 10 – 11 Haziran tarihleri arasında alındı ve öğrenciler AÖF final sonuçları sorgulama ekranı üzerinden final notlarını öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme sınavları bulunmazken, başarısız öğrenciler yaz okulunda sınavlarını verebilir. Final notunu öğrenmek isteyenler, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar