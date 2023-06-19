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Haberler Fotohaber AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:34

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları 3- 4 Haziran ile 10 – 11 Haziran tarihleri arasında alındı ve öğrenciler AÖF final sonuçları sorgulama ekranı üzerinden final notlarını öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme sınavları bulunmazken, başarısız öğrenciler yaz okulunda sınavlarını verebilir. Final notunu öğrenmek isteyenler, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramakta. Hafta sonu sona eren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları sonrası sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Bu noktada AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir aratılıyor. İşte AÖF sınav sonuçları 2023 hakkında detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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