AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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