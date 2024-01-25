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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:51

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda iki gün üst üste gerçekleşen sınavlarda son adıma gelindi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonuç sorgulama ekranını sıklıkla ziyaret ederken, sonuçlar açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınav sonuçları gündemde! 20-21 Ocak tarihinde gerçekleşen güz dönemi final sınavlarında sonuçlar bekleniyor. https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ sitesi üzerinden ilan edilmesi beklenen sonuçlar hakkında son gelişmeler belli oldu. İşte, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonucu hakkında...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Net tarihin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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