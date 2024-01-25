Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
07:51
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 || Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF final sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda iki gün üst üste gerçekleşen sınavlarda son adıma gelindi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonuç sorgulama ekranını sıklıkla ziyaret ederken, sonuçlar açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?