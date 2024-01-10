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Haberler Fotohaber AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 14:12

AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı güz dönemi sonuna yaklaşırken birlikte sorgulanmaya başladı.Üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültelerinden tamamlayan kişiler tarafından sınav tarihleri ve giriş belgeleri sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖF sınav takvimi sonrasında dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

2023-2024 AÖF final sınavı tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı AÖF vize sınavlarının sonuçlarının açıklanması ve birlikte gözler final sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF FİNALLER NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek.

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AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınavın giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınavlardan yaklaşık beş-altı önce erişime sunulması bekleniyor. Erişime açıldığında yer vereceğiz.

AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?


Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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