Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
14:12
AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?
Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı güz dönemi sonuna yaklaşırken birlikte sorgulanmaya başladı.Üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültelerinden tamamlayan kişiler tarafından sınav tarihleri ve giriş belgeleri sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖF sınav takvimi sonrasında dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?