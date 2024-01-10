AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri, giriş belgesi yayımlandı mı?

2023-2024 AÖF final sınavı tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı AÖF vize sınavlarının sonuçlarının açıklanması ve birlikte gözler final sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?