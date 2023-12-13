AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları sorgulama AÖS yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol ediliyor. 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' sayfasından kontrollerini gerçekleştiren öğrenciler final sınav tarihleri için de geri sayıma başladı. Önlisans ve lisans bölümlerini açıktan okumayı tercih eden adayların dahil olduğu sistemde oldukça öğrenci var. Peki; AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, AÖF sonuçları 2023 hakkında son gelişmeler...