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Haberler Fotohaber AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:06

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları sorgulama işlemleri 9-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen güz yarıyılı vize sınavları ardından hız kazandı. Öğrenciler duyuruları takip ediyor. AÖF sonuçları açıklandı mı sınav sonrası arama motorlarında yer alan en önemli başlık. AÖS öğrenci bilgi sistemi üzerinden puanlarını öğrenmek isteyenler finallere hazırlanmaya başlayacak. AÖF sınav sonuçları 2023-2024 akademik takvimindeki tarihlerle araştırılıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, vize sonuçlarında son durum...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları sorgulama AÖS yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol ediliyor. 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' sayfasından kontrollerini gerçekleştiren öğrenciler final sınav tarihleri için de geri sayıma başladı. Önlisans ve lisans bölümlerini açıktan okumayı tercih eden adayların dahil olduğu sistemde oldukça öğrenci var. Peki; AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, AÖF sonuçları 2023 hakkında son gelişmeler...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF vize sınavı sonuçlarının 24 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!
AÖF'ten yapılan açıklamada " Sınav soruları Anadolum eKampüs sistemine yüklenmiştir." ifadeleri kullandı.

AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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