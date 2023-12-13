AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları sorgulama işlemleri 9-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen güz yarıyılı vize sınavları ardından hız kazandı. Öğrenciler duyuruları takip ediyor. AÖF sonuçları açıklandı mı sınav sonrası arama motorlarında yer alan en önemli başlık. AÖS öğrenci bilgi sistemi üzerinden puanlarını öğrenmek isteyenler finallere hazırlanmaya başlayacak. AÖF sınav sonuçları 2023-2024 akademik takvimindeki tarihlerle araştırılıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, vize sonuçlarında son durum...