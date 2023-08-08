AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 YAYINDA || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, 10 Temmuz'da başlayan dersler, 19 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitimin tamamlanması sonrası binlerce açıköğretim öğrencisi, yaz okulu sınavına giriş yapacak. Bu noktada AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Ağustos ayında yapılacak tek oturumlu sınavların tarihleri de netlik kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023, yüz yüze mi? İşte, yanıtı…