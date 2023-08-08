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Haberler Fotohaber AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 YAYINDA || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:13

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 YAYINDA || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, 10 Temmuz'da başlayan dersler, 19 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitimin tamamlanması sonrası binlerce açıköğretim öğrencisi, yaz okulu sınavına giriş yapacak. Bu noktada AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Ağustos ayında yapılacak tek oturumlu sınavların tarihleri de netlik kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023, yüz yüze mi? İşte, yanıtı…

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Başarısız oldukları dersleri geçmek ya da dönem ortalamasını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci aldıkları altı haftalık eğitimin ardından sınava katılım sağlayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan takvimle birlikte söz konusu sınavların tarihleri de belli oldu. Tek oturumda düzenlenecek imtihanda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023?

2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak 2023?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusu, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağı kesinleşti.

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