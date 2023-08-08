AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 YAYINDA || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Başarısız oldukları dersleri geçmek ya da dönem ortalamasını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci aldıkları altı haftalık eğitimin ardından sınava katılım sağlayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan takvimle birlikte söz konusu sınavların tarihleri de belli oldu. Tek oturumda düzenlenecek imtihanda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…