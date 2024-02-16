AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:37
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için ilk dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde uygulandı. İlk dönemin sona ermesinin ardından ikinci dönem sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılının 2. dönemine başladılar. Yeni dönem başlarken AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? soruları merak ediliyor. İşte 2024 AÖL takvimi