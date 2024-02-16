Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:37

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için ilk dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde uygulandı. İlk dönemin sona ermesinin ardından ikinci dönem sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılının 2. dönemine başladılar. Yeni dönem başlarken AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? soruları merak ediliyor. İşte 2024 AÖL takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) takvimine göre ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri sona erdi ve ikinci dönem sınavları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenlenecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi günler yapılacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA