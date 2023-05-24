AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 || AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihleri ile MEB Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, bitiyor, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl kayıt yapılır sorusu gündemin en önemli konularından biri. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından sonucunu öğrenen öğrenciler bir üst döneme geçecekler. Bu noktada AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihleri ile ücreti ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. İşte, AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun cevabı.