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Haberler Fotohaber AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:51

AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Açık lise 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Toplam 3 oturumda düzenlenen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonrası gözlerini AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevirdi. Açık Lise sınav sonucu açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile belli oldu. Peki; AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. 1. Dönem AÖL sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzelendi. Üç oturumda yapılan sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçildi. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevaplar puan hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

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AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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