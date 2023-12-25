AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. 1. Dönem AÖL sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzelendi. Üç oturumda yapılan sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçildi. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevaplar puan hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…