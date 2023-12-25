AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Açık lise 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Toplam 3 oturumda düzenlenen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonrası gözlerini AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevirdi. Açık Lise sınav sonucu açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile belli oldu. Peki; AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…