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Haberler Fotohaber Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:33

Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Arak dizisi ilk bölümüyle bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, Kara'nın, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, yolunun ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişmesi sonucu gelişen hikayeleri anlatıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar'ın yer aldığı, senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın birlikte yazdığı Arak dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, nerede çekildi? İşte, diziye dair tüm merak edilenler...

Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Arak dizisi yayın hayatına bugün başlıyor. İlk bölüm fragmanıyla izleyenlerde merak uyandıran dizi, nerede çekildi ve hikayesi gerçek mi gibi sorular ile karşı karşıya. Dizi hakkında merak edilenler bugün itibariyle arama motorlarında aratılmaya başlandı! Peki, Arak dizisi uyarlama mı, gerçek mi, nerede çekildi?

Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ARAK DİZİSİ NE ANLATIYOR, HİKAYESİ NE?

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar'ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır.

Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir.

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Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Rauf Çınar'ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder.

Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir.

Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır.

Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

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