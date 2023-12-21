Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır.