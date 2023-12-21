Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
10:33
Show TV Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, sonunda ne oluyor? Arak dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Arak dizisi ilk bölümüyle bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, Kara'nın, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, yolunun ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişmesi sonucu gelişen hikayeleri anlatıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar'ın yer aldığı, senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay'ın birlikte yazdığı Arak dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Arak dizisi gerçek hikayesi nedir, nerede çekildi? İşte, diziye dair tüm merak edilenler...