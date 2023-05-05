ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada işçileri tebrik eden Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz."