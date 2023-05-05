ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret zammı 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde asgari ücret zammı Temmuzda var mı, olacak mı sorusuna yanıtlarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek sorularını cevaplandırdı. Ocak 2023'te brüt ve net ücretler belirlenirken, hükümet tarafından vatandaş enflasyona yedirilmek istenmiyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman olacak, ne kadar? İşte konu hakkında detaylar