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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:17

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret zammı 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde asgari ücret zammı Temmuzda var mı, olacak mı sorusuna yanıtlarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek sorularını cevaplandırdı. Ocak 2023'te brüt ve net ücretler belirlenirken, hükümet tarafından vatandaş enflasyona yedirilmek istenmiyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman olacak, ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, Temmuz'da zam var mı soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir mitingde konu hakkında açıklamalarda bulunurken; Bakan Bilgin de sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların refah seviyesini yükselteceklerini bildirdi. Bu noktada asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek soruları yanıt arıyor. Peki, asgari ücret zammı 2023 var mı, olacak mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada işçileri tebrik eden Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI İÇİN REFAH PAYI DETAYI!

AK Parti Seçim Beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama! Temmuz asgari ücret ara zammı var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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