Aşka Düşman bugün var mı yok mu? 2 Şubat 2024 TV8 yayın akışı ile Aşka Düşman yeni bölüm neden yok, final mi yapacak?

Aşka Düşman yeni bölüm bugün var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yayın akışında diziyi göremeyen takipçiler araştırmalara hız kazandırdı. Usta oyuncularla genç isimlerin birleştiği yapımın son olarak yayın günü değişmişti. TV8 yayın akışı bu noktada kontrol ediliyor. Peki; 2 Şubat Aşka Düşman neden yok, final mi yapacak?