Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:46
Aşka Düşman bugün var mı yok mu? 2 Şubat 2024 TV8 yayın akışı ile Aşka Düşman yeni bölüm neden yok, final mi yapacak?
Aşka Düşman bugün var mı yok mu soruları ile gündemde. TV8'in yeni dizisi 5. bölüm ile bekleniyor. Dizinin takipçileri ekran başında. Survivor yarışmasının başlaması ardından günü değişen dizi 2 Şubat TV8 yayın akışı listesinde kontrol ediliyor. Başrollerini Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı yapım bir aile hikayesine odaklanıyor. Peki; Aşka Düşman yeni bölüm neden yok, final mi yapıyor? İşte, detaylar...