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Haberler Fotohaber Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:37

Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi

Muharrem ayı 10. Gününde idrak edilen Aşure Günü 2023 tarihi ile araştırılmaya başladı. Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen kelimenin bu özel güne verilmesinin nedeni bereketi ve paylaşmayı temsil etmesidir. İslam alemi Aşure günü ne zamandır sorusuna yanıt arıyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem'in 10. Günü temsilen Aşure ayı olarak da nitelendiriliyor. Peki, Diyanet ile Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte, tarihi…

Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi

Aşure günü için geri sayım başladı. Müslümanlar paylaşımın, bereketin ve dayanışmanın ortaya çıktığı bu özel günde sevdikleri ve komşuları ile bir araya gelmenin yanı sıra ibadet için de harekete geçecek. 2023 Aşure Günü ne zamandır sorusu tarihi öğrenmek isteyenlerin gündeminde. Muharrem ayının 10. günü gündemdeki yerini aldı. Tarihler Diyanet dini günler takvimi ile araştırılıyor. Peki, Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte, cevaplar...

Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi

AŞURE GÜNÜ ORUCU VAR MI, KAÇ GÜN TUTULUR?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Aşure Günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimi ile ile 10 Muharrem Aşure Günü 2023 tarihi

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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