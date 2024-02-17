Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
08:15
ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. ATA AÖF bütünleme sınavı toplam 3 oturumda ve yüz yüze tamamlanıyor. Derslerden başarısız olan veya şartlı geçen öğrenciler için bütünleme sınavı yapılıyor. Bu sınav sonucunda dönem sonu puanı kötü gelen öğrenci kurtarma şansına sahip oluyor. Öte yandan değerlendirme sürecinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, Atatürk Üniversitesi güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.