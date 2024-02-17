ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sınavı sonuçları da aynı şekilde ilan edilmişti. Bütünleme sonuçlarının en kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor.