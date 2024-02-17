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Haberler Fotohaber ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 08:15

ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. ATA AÖF bütünleme sınavı toplam 3 oturumda ve yüz yüze tamamlanıyor. Derslerden başarısız olan veya şartlı geçen öğrenciler için bütünleme sınavı yapılıyor. Bu sınav sonucunda dönem sonu puanı kötü gelen öğrenci kurtarma şansına sahip oluyor. Öte yandan değerlendirme sürecinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, Atatürk Üniversitesi güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum saat 15.00'da başlayacak.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz dönem sonu sınavında sınavların bitimini takip eden haftanın ikinci günü açıklanmıştı. Şimdi yine hafta içi açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sınavı sonuçları da aynı şekilde ilan edilmişti. Bütünleme sonuçlarının en kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2023-2024: ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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