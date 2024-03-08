ATEŞ KUŞLARI 47. BÖLÜM FRAGMANI: Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak?

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı atv ekranlarında kontrol ediliyor. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in paylaştığı Ateş Kuşları son olarak 46. bölümü ile seyircisi ile buluştu. Dizide kadere karşı koymayı başaran sokak çocuklarının hikayesini anlatıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.