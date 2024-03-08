ATEŞ KUŞLARI 47. BÖLÜM FRAGMANI: Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 08.03.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
23:21
Ateş Kuşları 47. bölüm fragmanı için atv ekranlarına dönüldü. Başrollerini İlayda Alişan,Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizi Ateş Kuşları yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte yeni ve son bölümden detaylar.