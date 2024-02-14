Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:40

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları geçtiğimiz hafta sonu 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Bütünleme sınavına giren öğrenciler derslerden başarılı mı, başarısız mı olduklarını sonuçların açıklanmasıyla öğrenecekler. Sınava giren öğrenciler tarafından AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı?" şeklinde sorgulamalar başladı. Peki, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF bütünleme sonuç sayfası

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

AUZEF bütünleme sonuçları için geri sayım başladı. Eğitimlerine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam eden öğrenciler sistem üzerinden sonuçlarını sorgulamaya başladılar. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bahar dönemine başlayacaklar. İşte AUZEF bütünleme sonuç sayfası

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde tamamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bütünleme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Açık öğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.

SON DAKİKA