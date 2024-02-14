AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇ SAYFASI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek 2024?

Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
16:40
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları geçtiğimiz hafta sonu 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Bütünleme sınavına giren öğrenciler derslerden başarılı mı, başarısız mı olduklarını sonuçların açıklanmasıyla öğrenecekler. Sınava giren öğrenciler tarafından AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı?" şeklinde sorgulamalar başladı. Peki, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF bütünleme sonuç sayfası