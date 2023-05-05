Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Ay tutulması nasıl ve nereden izlenir sorusu milyonlarca gök sevdalısı tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin savunma alanında havada gerçekleştirdiği büyük başarılar ve uzaya insan göndermeye başlaması ile birlikte vatandaşların gök, uzay ve ötesine olan ilgisi daha da arttı. Bu noktada "ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, nasıl izlenir?" soruları yanıt aramakta. Peki, yarı gölge ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte detaylar