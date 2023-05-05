Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Yarı gölge ay tutulması ne zaman, saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Gök olayları milyonlarca insanın ilgisini çekerken, yılın merakla beklenen olayı için herkes akşam vakti başını göğe kaldıracak ve gözlerini aya dikecek. Bu noktada vatandaşlar, ay tutulması Türkiye'den gözükecek mi, ay tutulması nasıl izlenir sorularına yanıt aramaya çalışıyor. Doğa olayını en güzel yerden izlemek isteyen vatandaşlar, kendilerine yer seçmeye başladı bile. Peki, 2023 ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? işte konu hakkında detaylar