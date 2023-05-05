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Haberler Fotohaber Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:04

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Yarı gölge ay tutulması ne zaman, saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Gök olayları milyonlarca insanın ilgisini çekerken, yılın merakla beklenen olayı için herkes akşam vakti başını göğe kaldıracak ve gözlerini aya dikecek. Bu noktada vatandaşlar, ay tutulması Türkiye'den gözükecek mi, ay tutulması nasıl izlenir sorularına yanıt aramaya çalışıyor. Doğa olayını en güzel yerden izlemek isteyen vatandaşlar, kendilerine yer seçmeye başladı bile. Peki, 2023 ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? işte konu hakkında detaylar

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Ay tutulması nasıl ve nereden izlenir sorusu milyonlarca gök sevdalısı tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin savunma alanında havada gerçekleştirdiği büyük başarılar ve uzaya insan göndermeye başlaması ile birlikte vatandaşların gök, uzay ve ötesine olan ilgisi daha da arttı. Bu noktada "ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, nasıl izlenir?" soruları yanıt aramakta. Peki, yarı gölge ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte detaylar

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

2023 AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının ilk Ay tutulması, 5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek. Saat 18.14'te başlayacak olan bu doğa olayı, saat 22.32'de bitecek.

Saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

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Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye'den de kısmi olarak gözlemlenebilecek.

O günkü meteorolojik olaylar da tutulmanın gözlemlenebilmesinde önemli etkiye sahiptir.

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 5 Mayıs 2023 yarı gölge ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

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