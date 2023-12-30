Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,