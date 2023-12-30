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Haberler Fotohaber Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:37

Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 21 personel alınacağını bunlardan 1071'inin gençlik çalışanı olacağını duyurdu. Yeni yıl için 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alınacak. Açıklamadan sonra 2024 GSB personel alımı araştırılıyor. GSB gençlik çalışanı ilanına başvuru tarihi ve şartları açıklandı. GSB 1071 gençlik çalışanı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler?

Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik çalışanı ilanı için gözler bakanlığa verildi. Birçok kişinin beklediği gençlik çalışanı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte GSB 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör ilanına dair tüm detaylar

Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

GSB PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.

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Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB personel alımı için resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik hizmetleri alanında istihdam edeceğimiz 1071 Gençlik Çalışanı için alım sürecimiz Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözleşmeli olarak görevlendirilecek gençlik çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık 2023- 8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular da e-Devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor olacak.

Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

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