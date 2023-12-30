Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:37
Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi 2024: GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alacak! Başvuru şartları yayımlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 21 personel alınacağını bunlardan 1071'inin gençlik çalışanı olacağını duyurdu. Yeni yıl için 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alınacak. Açıklamadan sonra 2024 GSB personel alımı araştırılıyor. GSB gençlik çalışanı ilanına başvuru tarihi ve şartları açıklandı. GSB 1071 gençlik çalışanı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler?