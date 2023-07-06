Bankalardan 10 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi! 2023 Temmuz emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek promosyon ne kadar?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi ek gelir kazanmak isteyen emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonların gelirini etkileyecek Temmuz maaş zammı 5 Haziran'da netleşirken emekli zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından bankaların emekli promosyon yarışı da kızışıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Bu noktada ise en yüksek emekli promosyonu 10 bin TL'ye kadar dayandı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte 2023 Temmuz Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…