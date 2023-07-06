Bankalardan 10 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi! 2023 Temmuz emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek promosyon ne kadar?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi araştırılıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Temmuz zammı belli oldu. Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Bu orana refah payı da ekleneceği bilinirken gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Emeklilere ödenecek tutarın 10 bin TL sınırına ulaşmasıyla birlikte ''En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. EYT'liler dahil milyonlarca emekli Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretlerini inceliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, 2023 Temmuz emekli promosyon ödemesi sorgulama…