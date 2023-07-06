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Haberler Fotohaber Bankalardan 10 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi! 2023 Temmuz emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek promosyon ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 17:22

Bankalardan 10 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi! 2023 Temmuz emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek promosyon ne kadar?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi araştırılıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Temmuz zammı belli oldu. Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Bu orana refah payı da ekleneceği bilinirken gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Emeklilere ödenecek tutarın 10 bin TL sınırına ulaşmasıyla birlikte ''En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. EYT'liler dahil milyonlarca emekli Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretlerini inceliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, 2023 Temmuz emekli promosyon ödemesi sorgulama…

Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL’ye yükseldi! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, şartları neler, kimler alabilir?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi ek gelir kazanmak isteyen emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonların gelirini etkileyecek Temmuz maaş zammı 5 Haziran'da netleşirken emekli zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından bankaların emekli promosyon yarışı da kızışıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Bu noktada ise en yüksek emekli promosyonu 10 bin TL'ye kadar dayandı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte 2023 Temmuz Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…

Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL’ye yükseldi! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, şartları neler, kimler alabilir?

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR 2023

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası QNB Finansbank ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor.

Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:

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Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL’ye yükseldi! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, şartları neler, kimler alabilir?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL’ye yükseldi! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, şartları neler, kimler alabilir?

VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL’ye yükseldi! 2023 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, şartları neler, kimler alabilir?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

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