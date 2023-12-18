BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 18/12/2023 00:01:00 - 18/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 718., 721., 722., 733., 734., 735., 736., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., DR. SADIK AHMET sk / ÇINAR mah ESENLER sk bölgelerinde 18/12/2023 00:01:00 - 18/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/12/2023 00:01:00 - 18/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1636., 1644., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.