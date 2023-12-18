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Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:27

BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(BEDAŞ) İstanbulluları uyardı. Resmi internet sitesi üzerinden bugün 18 Aralık Pazartesi günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avrupa yakası karanlığa gömülecek. Avrupa yakasında Bağcılar, Başakşehir, Fatih ve Sarıyer gibi kalabalık ilçeleri bu pazartesi günü sıkıntı bekliyor.

BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

Bazı ilçelerde 8 saatten uzun sürecek bu planlı kesintiyi BEDAŞ sitesinde duyurdu. Avrupa Yakası vatandaşlarının zor bir pazartesi geçireceği belli oldu. Soğuk havaya bir de elektrik kesintisi ekleniyor. Avrupa Yakası vatandaşlarının fenerlerini ve mumlarını bulundurması gerekiyor.

BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

Kesintisinin gerçekleşeceği ilçeler şöyle:

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BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 18/12/2023 00:01:00 - 18/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 718., 721., 722., 733., 734., 735., 736., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., DR. SADIK AHMET sk / ÇINAR mah ESENLER sk bölgelerinde 18/12/2023 00:01:00 - 18/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/12/2023 00:01:00 - 18/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1636., 1644., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ UYARIYOR: İstanbullular bugün mumunuzu fenerinizi hazırlayın! Bugün 18 ilçede elektrik kesintisi olacak

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 18/12/2023 00:00:00 - 18/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/12/2023 00:00:00 - 18/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SELVİ sk bölgelerinde 18/12/2023 00:00:00 - 18/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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