Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

Giriş Tarihi: 22.01.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
23:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bedelli askerlik başvurusu yapan ve silahaltına alınacak adayların görev yerleri açıklanıyor. Sonuçlar e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de adayların gündeminde. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim üzerinden kontrol edilen sınıflandırma sonuçlarında tarih için geri sayım başladı. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı…