Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

Bedelli askerlik yeri sorgulama e-devlet ekranı gündemdeki yerini aldı. MSB son dakika duyuruları takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne yapılan başvurusu tamamlanan ve ödemesini gerçekleştiren adaylar görev yerlerini öğrenecek. Konuyla ilgili 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nereden öğrenilir soruları arama geçmişlerinde. İşte, celp ve sevk tarihleri...