Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama
Giriş Tarihi: 22.01.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 23:03

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bedelli askerlik başvurusu yapan ve silahaltına alınacak adayların görev yerleri açıklanıyor. Sonuçlar e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de adayların gündeminde. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim üzerinden kontrol edilen sınıflandırma sonuçlarında tarih için geri sayım başladı. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı…

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

Bedelli askerlik yeri sorgulama e-devlet ekranı gündemdeki yerini aldı. MSB son dakika duyuruları takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne yapılan başvurusu tamamlanan ve ödemesini gerçekleştiren adaylar görev yerlerini öğrenecek. Konuyla ilgili 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nereden öğrenilir soruları arama geçmişlerinde. İşte, celp ve sevk tarihleri...

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusuna göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı 25 Ocak tarihinde duyurulacak.

Bu tarihte e-devlet askerlik şubesi üzerinden sorgulamalar gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! MSB 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-devlet sorgulama

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

SON DAKİKA