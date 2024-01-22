Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
13:58
2024 Bedelli askerlik yerleri son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım sürüyor. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayan ve ödemelerini yatıran adayların bedelli askerlik sonuçları Ocak ayı içerisinde ilan edilecek. Adaylar sınıflandırma sonuçlarını e- Devlet sistemi üzerinden öğrenecek. Celp ve sevk tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!