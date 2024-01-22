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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 13:58

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 Bedelli askerlik yerleri son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım sürüyor. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayan ve ödemelerini yatıran adayların bedelli askerlik sonuçları Ocak ayı içerisinde ilan edilecek. Adaylar sınıflandırma sonuçlarını e- Devlet sistemi üzerinden öğrenecek. Celp ve sevk tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları, belirtilen tarihe kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve ödemelerini yatırmışlardı. Şimdi sonuçlar için MSB son dakika duyuruları yakın takibe alınmış durumda. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

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Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.

Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

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