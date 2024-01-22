Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024! MSB Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları, belirtilen tarihe kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve ödemelerini yatırmışlardı. Şimdi sonuçlar için MSB son dakika duyuruları yakın takibe alınmış durumda. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?