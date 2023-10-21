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Haberler Fotohaber Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi
Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:53

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini koruyor. 30 Eylül 2023 tarihinde yapılan Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bekçilik sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Bütün adayların sonuçlara iki gün boyunca itiraz hakkı bulunuyor. Peki, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır soruları yanıt arıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına giren adayların tüm gözü PA duyuruda. İşte Bekçilik sınav sonuçları tarihi 2023

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayımlandı.

30 Eylül'de Ankara'da yapılan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuç tarihi belli oldu.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bekçilik sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde erişime açılacak.

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Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

BEKÇİLİK SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik sınav sonuç bilgisi https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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