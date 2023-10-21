Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:53

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları tarihi

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini koruyor. 30 Eylül 2023 tarihinde yapılan Polis Akademisi 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bekçilik sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Bütün adayların sonuçlara iki gün boyunca itiraz hakkı bulunuyor. Peki, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar