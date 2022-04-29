Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Tüm insanoğluna gönderilmiş kutsal kitap Kur'an-ı Kerim, iyiliğe yönelmeyi, ibret almayı ve kötülükten uzak durmayı öğütler. Hz Muhammed'e (s.a.v) Cebrail (a.s) sayesinde gönderilen Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, ayrı bir fazilete ve mânâya sahiptir. Kur'an, 30 cüz, 114 sûre ve 6666 ayete sahiptir. Kutsal kitapta yer alan ayetleri okumak ise sevap kazanmayı, iç huzura kavuşmayı, rahatlamayı ve Allah'ın takdirini kazanmayı sağlar. Bu ayetlerin sağladığı faydalar, aslında onların faziletlerinden kaynaklanır. İnsan ruhuna ve bedenine şifa verir ve daha birçok anlamda yararı vardır. Beled sûresi okunuşu, Beled sûresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri, kaç ayet ve kaç sayfa gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.