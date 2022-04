Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Her evde, her zaman Kur'an okunması şarttır. Allah'ın gönderdiği ayetlerin okunduğu bir ev, kazadan, beladan ve her türlü musibetten korunur. Bolluk, bereket ve rahmet yağar, o eve melekler dolar, hane halkı huzur ve esenliğe kavuşur. Okunmadığı takdirde fakirlik baş gösterir, aile içinde tartışmalar çıkar, cinlerin ve şeytanların istilasına uğrar. Bunu önlemek için her zaman Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Beled sûresi okunuşu, Beled sûresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri, kaç ayet ve kaç sayfa, Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı sayfasında, abdestsiz okunur mu, regl iken okunur mu, namazda okunur mu sorularının cevaplarının yanı sıra, Beled sûresinin yazılışı, okunuşu, anlamı ve faziletlerini de bu yazıdan öğrenebilirsiniz.