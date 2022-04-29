Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

1. Yemin ederim bu beldeye.

2. Ki, Rasûlüm sen bu beldede yaşamaktasın.

3. Yine yemin ederim babaya ve çocuğuna ki:

4. Biz insanı dünya ve âhirette karşılaşacağı pek çok zorluk içinde yarattık.

5. Yoksa o, kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. İslâm'a düşmanlık yolunda övünerek: "Yığın yığın servet tükettim" diyor.

7. Yoksa, kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8. Biz ona vermedik mi iki göz?

9. Bir dil ve iki dudak?

10. Biz ona hayır ve şer iki yolu da gösterdik.

11. Fakat insan, sarp yokuşu aşmak için bir gayrete soyunmadı.

12. Sen o sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?

13. Bir köleyi veya esiri hürriyetine kavuşturmaktır.

14. Yahut bir salgın açlık gününde yemek yedirmektir;

15. Ya bir akraba olan yetîme,

16. Veya toprağa uzanıp kalmış, hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17. Bir de iman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

18. Böyle yapanlar, amel defterleri sağlarından verilecek olan uğurlu ve mutlu kimselerdir.

19. Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar da amel defterleri sollarından verilecek olan uğursuz ve bedbaht kimselerdir.

20. Onların cezası ise, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış olan bir ateşte yanmak olacaktır.