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Haberler FotoHaber Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:14

Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Tüm insanoğluna gönderilmiş kutsal kitap Kur'an-ı Kerim, iyiliğe yönelmeyi, ibret almayı ve kötülükten uzak durmayı öğütler. Hz Muhammed'e (s.a.v) Cebrail (a.s) sayesinde gönderilen Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, ayrı bir fazilete ve mânâya sahiptir. Kur'an, 30 cüz, 114 sûre ve 6666 ayete sahiptir. Kutsal kitapta yer alan ayetleri okumak ise sevap kazanmayı, iç huzura kavuşmayı, rahatlamayı ve Allah'ın takdirini kazanmayı sağlar. Bu ayetlerin sağladığı faydalar, aslında onların faziletlerinden kaynaklanır. İnsan ruhuna ve bedenine şifa verir ve daha birçok anlamda yararı vardır. Beled sûresi okunuşu, Beled sûresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri, kaç ayet ve kaç sayfa gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Her evde, her zaman Kur'an okunması şarttır. Allah'ın gönderdiği ayetlerin okunduğu bir ev, kazadan, beladan ve her türlü musibetten korunur. Bolluk, bereket ve rahmet yağar, o eve melekler dolar, hane halkı huzur ve esenliğe kavuşur. Okunmadığı takdirde fakirlik baş gösterir, aile içinde tartışmalar çıkar, cinlerin ve şeytanların istilasına uğrar. Bunu önlemek için her zaman Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Beled sûresi okunuşu, Beled sûresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri, kaç ayet ve kaç sayfa, Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı sayfasında, abdestsiz okunur mu, regl iken okunur mu, namazda okunur mu sorularının cevaplarının yanı sıra, Beled sûresinin yazılışı, okunuşu, anlamı ve faziletlerini de bu yazıdan öğrenebilirsiniz.

Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Beled Sûresi Okunuşu Nasıldır?

En faziletli sûrelerden olan Beled sûresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.

2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.

3. Ve validin ve ma velede.

4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.

5. Eyahsebü en lenyakdire 'aleyhi ehadün.

6. Yekulü ehlektü malen lübeden.

7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.

9. Ve lisanen ve şefeteyni.

10. Ve hedeynahünnecdeyni.

11. Felaktehamel'akabete.

12. Ve ma edrake mel'akabetü.

13. Fekkü rekabetin.

14. Ev ıt'amün fiyyevmin ziy mesğabetin.

15. Yetiymen za makrebetin.

16. Ev miskiynen za metrebetin.

17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.

18. Ol,eke ashabülmeymene.

19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.

20. 'Aleyhim narün mü'sadetün.

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Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Beled Sûresi Meali Nedir?

Beled, kutsal kitabın doksanıncı sûresidir. İlk olarak Mekke-i mükerremede indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 30.cüzünde ve 594'üncü sayfasındadır. Sûrenin isminin manası, şehir, belde ve yerdir, bahsi geçen şehir ise Mekke'dir. Beled sûresinde genel olarak insanoğlunun yaratılışından ve özelliklerinden, sahip oldukları yüzünden gururlanmasından, Allah'ın insanlar için bahşetmiş olduğu nimetlerden, insana çaresiz zamanlarında yardım edilmesinden, ehl-i saadetten ve inkar edenlerden bahsedilir. İşte Beled sûresi anlamı...

Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

1. Yemin ederim bu beldeye.

2. Ki, Rasûlüm sen bu beldede yaşamaktasın.

3. Yine yemin ederim babaya ve çocuğuna ki:

4. Biz insanı dünya ve âhirette karşılaşacağı pek çok zorluk içinde yarattık.

5. Yoksa o, kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. İslâm'a düşmanlık yolunda övünerek: "Yığın yığın servet tükettim" diyor.

7. Yoksa, kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8. Biz ona vermedik mi iki göz?

9. Bir dil ve iki dudak?

10. Biz ona hayır ve şer iki yolu da gösterdik.

11. Fakat insan, sarp yokuşu aşmak için bir gayrete soyunmadı.

12. Sen o sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?

13. Bir köleyi veya esiri hürriyetine kavuşturmaktır.

14. Yahut bir salgın açlık gününde yemek yedirmektir;

15. Ya bir akraba olan yetîme,

16. Veya toprağa uzanıp kalmış, hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17. Bir de iman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

18. Böyle yapanlar, amel defterleri sağlarından verilecek olan uğurlu ve mutlu kimselerdir.

19. Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar da amel defterleri sollarından verilecek olan uğursuz ve bedbaht kimselerdir.

20. Onların cezası ise, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış olan bir ateşte yanmak olacaktır.

Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Beled Sûresinin Faziletleri Nelerdir?

Beled sûresinin sahip olduğu faziletlerden bazıları şunlardır:

  1. Günde yedi kere okunursa ahirette hesap vermeyi kolaylaştırır.
  2. Beled sûresi düzenli okunduğu takdirde, göz ağrılarını dindirir ve Allah'ın izniyle daha sağlıklı gözlere kavuşmayı sağlar. Aynı zamanda, bağırsak sağlığına birebirdir.
  3. Kişinin üzerinde Beled sûresini taşıması çok hayırlıdır. İnsanlar tarafından sevilir ve sayılır, söyledikleri ve istekleri kabul görür, itibar sahibi olur.
  4. Bu sûreyi okuyan kişi selamete çıkar, şeref, heybet, asalet, gönül zenginliği ve cömertliği gibi güzel vasıflara sahip olur.
  5. Maddi sıkıntıları olan, yaptığı işin sonunu bir türlü getiremeyen, iş bulamayan, başarısız olan, ev sahibi olmak isteyen fakat maddi imkanlara sahip olamayan insanların okuması faydalıdır.
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