Giriş Tarihi: 14.05.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
23:09
Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm fragmanı ile araştırılmaya başladı. Son bölümü takip eden dizi takipçileri ekran başında yerini alarak tanıtımlara odaklandı. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı yapım izleyenlerden tam not almaya devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide heyecan doruktaydı. Peki; ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?