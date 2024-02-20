Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BEHÇET KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu, dizide Behçet Şavlı karakterine hayat verecek ve 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.