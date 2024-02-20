Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Babası Anadolu Cam Sanayi fabrikasında işçi, annesi ev kadınıdır. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için İstanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.
2004 yılında "Uy Başuma Gelenler" dizisinde Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay ile birlikte oynadı. 2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide canlandırdığı Muro karakteriyle çıkış yaptı.