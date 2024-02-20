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Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:36

Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Aksiyon ve dram türündeki yapıma Behçet Şavlı karakteriyle dahil olan oyuncu Mustafa Üstündağ hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Behçet'i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ATV'nin aksiyon ve dram türündeki dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ı buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 58. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Behçet'i Mustafa Üstündağ hayatı hakkında merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Şubat Salı akşamı 58. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Behçet Şavlı karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BEHÇET KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu, dizide Behçet Şavlı karakterine hayat verecek ve 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.

Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Babası Anadolu Cam Sanayi fabrikasında işçi, annesi ev kadınıdır. Kendisi 5 yaşındayken ablası ölmüş. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de bitirdi. Konservatuarda okumak için İstanbul'a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir sene sonra, tekrar sınava girdi, kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

2004 yılında "Uy Başuma Gelenler" dizisinde Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay ile birlikte oynadı. 2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide canlandırdığı Muro karakteriyle çıkış yaptı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Behçet kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı.

2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterine hayat verdi.

Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Ecem Özkaya'dan 2019 yılında boşandı. Ünlü çiftin Ahmet Kaan adında bir oğlu vardır.

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