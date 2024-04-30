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Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:12

Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Kayhan Serasker (Tura) dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Murat Han hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tura'sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Murat Han hakkında bilgiler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Burak Çelik gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Murat Han, Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tura'sı Murat Han hayatı hakkında merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 30 Nisan Salı akşamı 65. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı KYN Yapımevi imzalı dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TURA KİMDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna Murat Han dahil oldu.

Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Han, dizide ''Kayhan Serasker (Tura)'' karakterine hayat verecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

MURAT HAN KİMDİR?

1 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Murat Han, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirdi. 9 yıl kadar Amerika'da yaşadı ve oyunculuk yaptı.

2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.

Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

Vazgeç Gönlüm, Ömre Bedel, Sensiz Olmaz, Eve Düşen Yıldırım, Sana Bir Sır Vereceğim ve Hatasız Kul Olmaz adlı televizyon dizilerinde başrolü oynadı.

Ayrıca 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Özge Özder ile paylaştı.

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