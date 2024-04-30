Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Burak Çelik gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Murat Han, Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tura'sı Murat Han hayatı hakkında merak edilenler…