Giriş Tarihi: 30.04.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
14:12
Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Kayhan Serasker (Tura) dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Murat Han hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Tura kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tura'sı Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Murat Han hakkında bilgiler…