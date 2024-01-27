Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri

BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?

Kendini ve bugüne dek yaptığı siyasi çalışmaları anlatan Kırkpınar,

"1983 Erzurum doğumluyum. İlkokul birinci sınıftan itibaren Bayraklı'da büyüdüm. Mansuroğlu, Manavkuyu mahallelerinde oturuyoruz. Akrabalarımız da burada. Siyasete AK Parti gençlik kollarında başladım. 20 senedir siyasetin içindeyim.

Birçok kademede görev aldım. 2010 - 2015 yılları arasında İzmir İl gençlik Kolları vazifesini yürüttüm. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Bey'den görevi devralmıştım. 2015 seçimlerinde Haziran'da 10'uncu sıra, Kasım'da 7'nci sıradan milletvekili adayı oldum. Yaklaşık 5 yıldır AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı bünyesinde, Karadeniz bölgesinde koordinatörlük vazifesini yürütüyorum. Bir dönem il başkan yardımcılığı da yaptım" dedi.