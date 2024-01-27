Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
15:31
Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri
İzmir'de uzun süre AK Parti il gençlik kolları başkanlığı yapan Bilal Kırkpınar son dönemde siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 yıldır AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı bünyesinde görevde olan isim, Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla inceleniyor. İşte Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…