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Haberler Fotohaber Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:31

Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri

İzmir'de uzun süre AK Parti il gençlik kolları başkanlığı yapan Bilal Kırkpınar son dönemde siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 yıldır AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı bünyesinde görevde olan isim, Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla inceleniyor. İşte Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri

20 yıldır aktif siyasette rol alan Bilal Kırkpınar kariyeri ve eski görevleri ile gündeme geliyor. Daha önce AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan ve AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde rol oynayan Kırkpınar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bilal Kırkpınar'ın hayatı ve kariyeri…

Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri

BİLAL KIRKPINAR BAYRAKLI AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU!

Bugün Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, İzmir Bayraklı belediye başkan adayı da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan adayları tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtttı.

Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar oldu.

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Bilal Kırkpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayraklı AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar hayatı ve kariyeri

BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?

Kendini ve bugüne dek yaptığı siyasi çalışmaları anlatan Kırkpınar,

"1983 Erzurum doğumluyum. İlkokul birinci sınıftan itibaren Bayraklı'da büyüdüm. Mansuroğlu, Manavkuyu mahallelerinde oturuyoruz. Akrabalarımız da burada. Siyasete AK Parti gençlik kollarında başladım. 20 senedir siyasetin içindeyim.

Birçok kademede görev aldım. 2010 - 2015 yılları arasında İzmir İl gençlik Kolları vazifesini yürüttüm. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Bey'den görevi devralmıştım. 2015 seçimlerinde Haziran'da 10'uncu sıra, Kasım'da 7'nci sıradan milletvekili adayı oldum. Yaklaşık 5 yıldır AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı bünyesinde, Karadeniz bölgesinde koordinatörlük vazifesini yürütüyorum. Bir dönem il başkan yardımcılığı da yaptım" dedi.

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