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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM'de
Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 07:58

BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM'de

BİM aktüel kataloğu yayında. 12-15 Mart Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yeilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken mübarek Ramazan-ı Şerif'e özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. BİM elektonik severleri de unutmadı. İşte, 12-15 Mart 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM’de

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 12-15 Mart 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM’de
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BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM’de
BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM’de
BİM AKTÜEL KATALOG 12-15 MART || Çeyiz alışverişi yapanlara müjde! Salı ve Cuma yıldızı indirimli ürünleri BİM’de
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