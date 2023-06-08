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Haberler Fotohaber Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 17:13

Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Buğday alım fiyatları son dakika belli oldu. Başkan Erdoğan, 6 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında 2023 Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) arpa ve buğday alımı fiyatlarını açıkladı. Bu gelişme sonrası güncel buğday fiyatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması…

Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken beklenen açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 6 Haziran'da düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, 2023 Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) arpa ve buğday alımı fiyatlarını duyurdu. Buğday ve arpa üreticileri ise bu noktada ''Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları 2023 güncel fiyat listesi…

Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TMO ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TMO arpa - buğday alım fiyatları ve tüm detaylar şöyle;

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Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU

Geçen yıl taban fiyatın 5 Haziran'da açıklandığını anımsatan eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Enflasyona, üretimle ilgili rekolteye, piyasa ve mevsim şartlarına bakacağız ve 5 Haziran sonrasına denk gelen bir zamanda taban fiyatı açıklayacağız. Çiftçi zor şartlarda üretim yapıyor biliyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz." sözlerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı.

Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TMO ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada TMO buğday ve arpa alım fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik.

TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Buna göre, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçinin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek.

Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 TMO BUĞDAY FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Bu yıl TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Haziran'da açıklanan 2022 TMO alım fiyatları şöyle olmuştu;

Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/Ton

Arpa için ise 5.500 TL/Ton.

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