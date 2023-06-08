Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TMO ARPA VE BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada TMO buğday ve arpa alım fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik.

TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Buna göre, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçinin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek.