Buğday fiyatları 2023: Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Buğday alım fiyatları son dakika belli oldu. Başkan Erdoğan, 6 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında 2023 Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) arpa ve buğday alımı fiyatlarını açıkladı. Bu gelişme sonrası güncel buğday fiyatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, TMO Buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Toprak Mahsülleri Ofisi TMO Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması…