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Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 07:59

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?

Bugün hasteneler açık mı, poliklinikler çalışıyor mu, sağlık ocakları kapalı mı soruları gündemde. 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilen Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanelerin çalışma durumları kontrol ediliyor. Muayene olması gerekenler veya düzenli ilaç kullananlar bayramda hastaneler açık mı sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. İşte, cevabı!

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?

Bayramda hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemde. 3 gün süren bayramın ardından hafta sonuna bağlanan bayram tatilinde polikliniklerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu. Ramazan Bayramı hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı kaynakları kontrol ediliyor. Peki, 10 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler açık mı kapalı mı?

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler Sağlık Bakanlığı'nın e-devlet üzerindeki sisteminden öğrenilebiliyor.

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HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince poliklinikler hizmet vermese de acil servisler açık olacak.

Acil servis 7/24 hazır bulunacak.

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?
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