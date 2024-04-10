HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?

Bayramda hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemde. 3 gün süren bayramın ardından hafta sonuna bağlanan bayram tatilinde polikliniklerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu. Ramazan Bayramı hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı kaynakları kontrol ediliyor. Peki, 10 Nisan bugün hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler açık mı kapalı mı?