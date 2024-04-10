Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
07:59
HASTANELER BUGÜN AÇIK MI 2024? 10-11-12 Nisan bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı mı?
Bugün hasteneler açık mı, poliklinikler çalışıyor mu, sağlık ocakları kapalı mı soruları gündemde. 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilen Ramazan Bayramı dolayısıyla hastanelerin çalışma durumları kontrol ediliyor. Muayene olması gerekenler veya düzenli ilaç kullananlar bayramda hastaneler açık mı sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. İşte, cevabı!