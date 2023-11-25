Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım 2023 aratılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu hafta sonuncusu bu akşam (Cumartesi) saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Devreden büyük ikramiye, Milli Piyango İdaresi tarafından 58.973.539 TL olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği çekiliş canlı olarak Milli Piyango Tv üzerinden izlenebilir. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı, 21.30'dan sonra sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 25 Kasım 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı