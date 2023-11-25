Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 17:55

Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım 2023 aratılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu hafta sonuncusu bu akşam (Cumartesi) saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Devreden büyük ikramiye, Milli Piyango İdaresi tarafından 58.973.539 TL olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği çekiliş canlı olarak Milli Piyango Tv üzerinden izlenebilir. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı, 21.30'dan sonra sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 25 Kasım 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

Haftada üç gün noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Sayısal Loto çekilişi, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmakta. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı, 21.30'dan sonra Milli Piyango Online ile sabah.com.tr üzerinden sorgulanabilir. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar…

Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

25 KASIM 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 25 Kasım 2023 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Sayısal Loto sonuçları sorgulama! Milli Piyango Online 25 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SON DAKİKA